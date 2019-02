Wohnen im Alter

Zur Vorsorge für das Alter gehört aber sicher, sich rechtzeitig zu erkundigen, welche Möglichkeiten des Wohnens es gibt und welche die Passenden sein könnten.

Nach dem Leitsatz "Ambulant vor stationär" wurde in den letzten Jahren ein flächendeckendes Dienstleistungsangebot mit einer komplexen Versorgungsstruktur für die Bürger vieler Städte und Gemeinden aufgebaut.

Eigene Wohnung

Im Alter wird der Aktionsradius kleiner und die Mobilität ist nicht mehr so gegeben wie in jungen Jahren. Daher kommt der Wohnung und dem vertrauten sozialen Umfeld eine immer größere Bedeutung zu. Oft sind aber die Wohnungen und das Wohnumfeld nicht auf die besonderen persönlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten eines älteren Menschen zugeschnitten. Durch minimale Veränderungen, kleine Hilfen und bauliche Anpassungsmaßnahmen lässt sich der Wunsch möglichst lange zu Hause selbstständig leben zu können, meist erfüllen. Denn Notruf, Pflege und Versorgung mit warmen Mahlzeiten können auch von zu Hause aus organisiert werden.

Betreutes Wohnen

Bei dieser Wohnform können ältere Personen selbstständig in einer eigenen oder angemieteten Wohnung leben. Diese Wohneinheiten sind altersgerecht gebaut und tragen den Bedürfnissen in dieser Lebensphase Rechnung. Viele Bürger verknüpfen mit diesem Angebot, das Umziehen in eine Seniorenwohnanlage mit entsprechendem Betreuungsservice.

Alten- und Pflegeheime

Diese Institutionen dienen der vollen Versorgung von betagten Menschen, die nicht mehr selbstständig leben und sich versorgen können. Neben Wohnung und Verpflegung wird pflegerische Betreuung und Versorgung in allen Pflegestufen geleistet.

Altenheime

Bei dieser Wohnmöglichkeit sind Versorgung und Betreuung gesichert, wenn die eigene Haushaltsführung nicht mehr oder nur minimalst möglich ist. Eine Vollpflegebedürftigkeit ist noch nicht gegeben. Meistens dürfen einige eigene Möbel mitgebracht werden.

Pflegeheime

In den Pflegeheimen ist eine dauerhafte Versorgung und umfangreiche Betreuung bei andauernder Pflegebedürftigkeit gewährleistet. Zumeist dürfen nur Kleinmöbel mitgebracht werden. Oft sind Alten- und Pflegeheim kombiniert, so dass beim Eintreten von Pflegebedürftigkeit ein Umzug entfällt.