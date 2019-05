Den Darm auf Trab bringen

Manche "können" zwei mal am Tag, andere nur dreimal die Woche. Und jeder dieser Fälle gilt noch als normal. Als Faustregel gilt: Erst wenn Sie weniger als drei Stuhlgänge pro Woche haben, leiden Sie unter Verstopfung! Meist ist der Stuhl dann hart und die Darmentleerung leicht schmerzhaft, häufig begleitet von dem Gefühl, sie sei nicht vollständig gewesen. Das oberste Gebot lautet: regulieren statt abführen! Das funktioniert allerdings nur, wenn Sie Ihre Ernährung, Ihre Lebensweise und Ihre Einstellung überdenken.

Ernähren Sie sich ballaststoffreich mit viel frischem Gemüse, Salaten, frischem Obst und Vollkornprodukten.

Trinken Sie mindestens zwei Liter am Tag. Am besten eignen sich Mineralwasser, kalorienarme Säfte und Früchtetees. Buttermilch regt die Verdauung zusätzlich an.

Achten Sie auf ausreichende Bewegung. Schon ein ausgiebiger Spaziergang regt die Darmmuskulatur an.

Abführmittel aus der Apotheke eignen sich nur für den kurzfristigen Gebrauch. Ohne ärztliche Anweisung sollten Sie diese nicht länger als ein bis höchstens zwei Wochen nehmen.