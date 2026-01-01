Weltgesundheitstag 2026

An diesem Tag wird die Öffentlichkeit über ausgewählte gesundheitsrelevante Themen informiert und zu gesundheitsförderndem Handel angeregt.



Auf Veranstaltungen des Deutschen Weltgesundheitstages soll aufgezeigt werden, welche innovativen Wege beschritten werden müssen, um diese Herausforderungen meistern zu können. Es werden an diesem Tag vielfältige regionale bzw. kommunale Informations- und Mitmachangebote veranstaltet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt in diesem Jahr das Thema "Together for health - Stand with science" in den Mittelpunkt der weltweiten Aktivitäten.

Das diesjährige Thema lädt Menschen überall ein, sich zu beteiligen – indem sie wissenschaftliche Errungenschaften feiern, sich mit Beweisen beschäftigen, persönliche Geschichten darüber teilen, wie die Wissenschaft das Leben verbessert.

Viele Organisationen nutzen den WGT, um über das Thema zu informieren und Aktionen dazu durchzuführen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weltgesundheitstag.de