Weltgesundheitstag 2025

An diesem Tag wird die Öffentlichkeit über ausgewählte gesundheitsrelevante Themen informiert und zu gesundheitsförderndem Handel angeregt.



Auf Veranstaltungen des Deutschen Weltgesundheitstages soll aufgezeigt werden, welche innovativen Wege beschritten werden müssen, um diese Herausforderungen meistern zu können. Es werden an diesem Tag vielfältige regionale bzw. kommunale Informations- und Mitmachangebote veranstaltet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt in diesem Jahr das Thema "Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft" in den Mittelpunkt der weltweiten Aktivitäten.

Das diesjährige Thema soll Regierungen und Gesundheitsberufe dringend dazu auffordern, ihre Bemühungen zur Beendigung der vermeidbaren Todesfälle bei Müttern und Neugeborenen zu intensivieren und die langfristige Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen als vorrangige Ziele zu behandeln.

Viele Organisationen nutzen den WGT, um über das Thema zu informieren und Aktionen dazu durchzuführen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weltgesundheitstag.de