Strahlendes Aussehen mit der richtigen Hautpflege

Täglich kämpft sie gegen Wind und Wetter, negative UV-Strahlen und wird von Staub und Schmutz radikal angegriffen.

Deshalb fällt der Hautpflege eine ganz besondere Bedeutung zu. Je nach Körperregion variiert die Hautdicke - die Epidermis bildet die Oberfläche und ist folglich - gerade im Gesicht - extremen Strapazen ausgesetzt. Außer einer gezielten Pflege von außen und einer nährstoffreichen Ernährung (Schönheit von innen) kann ihr kaum Schutz geboten werden. Hinzu kommt, dass jede Hautstruktur ihr eigenes Erscheinungsbild aufweist: Der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt die Elastizität, der Fettgehalt ihre Geschmeidigkeit und ihre Widerstandsfähigkeit ist abhängig von ihrer Empfindlichkeit. Es entwickeln sich Hauttypen, die in "Trocken", "Fettig" und "Empfindlich" einzustufen sind oder jeweilige Gesichtspartien "glänzen" durch einen Mix aus diesen drei Kategorien.

Effektive Reinigung - die Basis einer gepflegten Gesichtshaut

Eine ebenmäßige, strahlende und schöne Gesichtshaut gehört zu einem attraktiven Erscheinungsbild. Die Haut sollte täglich mit Streicheleinheiten verwöhnt werden, auch wenn sie aus Tiegel oder Tube kommen. Der Start für eine effektive Hautpflege beginnt mit intensiver Reinigung. Auch über Nacht sammeln sich Staub und Talg in den Poren. Erst wenn die Haut perfekt gereinigt ist, können die anschließend angewandten Pflegeprodukte ihr effektives Wirk-Prinzip entfalten. Konsequenterweise sollte eine gründliche Reinigung deshalb fester Bestandteil des Morgenrituals sein. Gewappnet steht eine saubere und mit Pflegestoffen verwöhnte Haut den Umwelteinflüssen des Tages gegenüber. Besonders in Herbst und Winter wird sie mit der doppelten Ladung an Negativ-Faktoren konfrontiert: Kalte Witterungsverhältnisse und Heizungsluft setzen der Haut zu, aber auch Schmutzpartikel und Make-Up können die Poren verstopfen. In Folge dessen muss sich die Haut während ihrer "Nachtschicht" wieder regenerieren. Der Kreis schließt sich - nur durch eine deutliche Beseitigung der Verunreinigungen ist dies in erforderlichem Masse möglich.

Aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte

Das Non-Plus-Ultra für eine intensive Reinigung und Pflege der Haut sind aufeinander abgestimmte kosmetische Produkte. In ihrer Wirkungsweise ergänzen sie sich hervorragend und greifen gezielt ineinander - sukzessiv bauen sie den Schutzschild der Haut auf und bewahren sie vor Angriffen und Schädigungen. Fachkosmetikerinnen erkennen mit geschultem Blick jeden aktuellen Hautzustand und raten zu Pflegeprodukten, die auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Haut abgestimmt sind. Somit kann eine optimale Pflege für jeden Hauttyp garantiert werden, kombiniert mit Luxus, Entspannung und mit dem Gefühl, das die "passenden" Produkte zu sicht- und spürbaren Erfolgen führen