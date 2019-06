Sonnenbaden ohne Reue

Unsere Haut erneuert sich ständig von innen nach außen. Durch Sonnenstrahlen bilden sich in der untersten Hautschicht braune Pigmente, die im Laufe einiger Tage sichtbar werden.



Bräunung und Sonnenbrand entstehen aus ultraviolettem (UV) Licht. Gute Sonnenschutzprodukte müssen das volle Spektrum an UV Strahlung abdecken. Nur qualitativ hochwertige Produkte schützen vor UV-A und UV-B Strahlen. Je nach Hauttyp vertragen wir ungebräunt wenige Minuten bis zu einer halben Stunde Sonne, bevor die Haut zu verbrennen beginnt. Sonnenschutzprodukte verlängern die Verweildauer im Sonnenlicht, verhindern aber nicht das Braunwerden. Bereiten Sie besonders empfindliche Haut auf das Sonnenbad vor. Menschen mit Sonnenallergien sollten mit wenigen Minuten Sonne pro Tag beginnen. Spezielle Pflegeprodukte können zusätzlich zum Sonnenschutz vor dem Sonnenbaden aufgetragen werden und das Allergierisiko verringern. Achten Sie auch bei Ihrer Kleidung darauf, dass sie für UV Strahlung undurchlässig ist. So mancher Tourist hat sich in südlichen Ländern einen Sonnenbrand durch sein T-Shirt hindurch geholt.



Meiden Sie die Mittagssonne! Aufgrund der schwindenden Ozonschicht ist sogar in unseren Breiten die Sonne in den Mittagsstunden gesundheitsschädlich.



Nach dem Sonnenbaden sollte man reichhaltige Pflegecremes auftragen. Vitamin E haltige Produkte helfen, die vorzeitige Hautalterung durch Sonnenbäder zu vermindern. Ist die Haut trotz aller Vorsorgemaßnahmen verbrannt, muss sie schnell gekühlt werden. Auch hierfür werden spezielle Pflegeprodukte angeboten, die der Haut helfen, sich schneller zu erholen.