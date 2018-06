Scharfer Blick ohne Brille

Viele dieser Laser-Operationen werden inzwischen auch in ausländischen Fachkliniken durchgeführt. So gibt es beispielsweise günstige Pauschal-Arrangements, bei denen der Eingriff während eines "Kurz-Urlaubs" vorgenommen werden kann.



Der Trend zu einer LASIK-Behandlung lässt sich hauptsächlich auf drei Faktoren zurückführen. Zum Einen haben die Augenchirurgen inzwischen große Erfahrung im Umgang mit der modernen Technik erworben. Zum Anderen ist die technische Entwicklung der Operationsinstrumente sehr weit vorangeschritten. Dadurch konnte die Komplikationsrate bei Operationen durch erfahrene Augenchirurgen in den Promillebereich gesenkt werden. Letztlich ist die hohe Erfolgsquote der LASIK-Methode sicherlich ein weiterer Faktor für ihre rasch steigende Beliebtheit.



Beim Augenarzt kann sich jeder Fehlsichtige erkundigen, ob eine LASIK-Behandlung bei ihm durchgeführt werden kann. Zum Beispiel bei Diabetes, Rheuma und zu dünner Hornhaut ist die LASIK ebenso wenig möglich wie bei einer zu hohen Dioptrien-Stärke. Auch sollte ein Alter über 18 Jahre erreicht sein, und die Brillenstärke sollte sich im letzten Jahr nicht wesentlich geändert haben.

Aber vorsichtig, nicht für jeden Menschen ist eine Laser-Operation der Augen geeignet. Man sollte sich vorher mit dieser Methode sehr intensiv auseinander setzten und eventuell auftauchende Probleme berücksichtigen. Ein Gespräch mit dem Augenarzt hilft bei der Entscheidungfindung.