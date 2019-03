Prüfungsangst homöopatisch behandeln

Völlig gerädert saß sie morgens über ihrem Müsli und brachte keinen Bissen runter. Da half auch kein Mutmachen der Eltern, die stets alle Argumente auf ihrer Seite hatten, denn Christiane ist eigentlich eine gute Schülerin - wenn diese Prüfungen nur nicht wären. Christiane hatte einfach nur Angst, bei dieser Arbeit schon wieder zu versagen. Diese Angst nahm sie so ein, dass sie regelmäßig trotz ihrer guten Vorbereitung am Tag der Prüfung einen totalen Blackout hatte. Kein konzentriertes Denken war dann mehr möglich, keine Vokabel oder mathematische Formel mehr präsent.

Die Eltern gingen mit ihr in die Sprechstunde einer homöopathischen Ärztin, die mit dem Mädchen eine ausführliche Erstanamnese machte und sich auch die Eltern anhörte. Das Ergebnis dieser Untersuchung waren drei kleine Kügelchen, die Christiane noch in der Praxis auf ihrer Zunge zergehen ließ und ein weiterer Termin in vier Wochen. Christiane hatte die homöopathische Arznei Gelsemium, Wilder Jasmin, in einer sehr hohen Potenz erhalten.

Angst vor einer Prüfung, einem öffentlichen Auftritt oder auch vor einem Wettkampf äußert sich bei jedem Menschen anders. Bei dem einen setzt die Angst ganz plötzlich ein, er ist unruhig und sein Herz jagt wie verrückt, zu der Zukunftsangst kann sich sogar Todesangst gesellen. Ein anderer Mensch wird hektisch, will alles auf einmal machen und wird dann mit nichts mehr fertig, stellt sich sein Versagen vor und gerät seelisch völlig aus dem Gleichgewicht. Oder aber jemand wird mutlos und verzweifelt, hat keinen Antrieb mehr und würde am liebsten alles hinschmeißen. Da jeder anders reagiert, muss auch jeder ein anderes homöopathisches Arzneimittel erhalten. Das Mittel von der Stange, für alle geeignet, kann es hier nicht geben. Deshalb gehört die Therapie von Ängsten in die Hand von erfahrenen homöopathischen Therapeuten, zumal in der Regel Hochpotenzen verordnet werden, die über einen sehr langen Zeitraum wirken und einen starken Einfluss auf die Psyche haben.

Tipps gegen Prüfungsangst

Das Selbstwertgefühl des Kindes stärken.

Schulleistungen nicht in Vordergrund stellen.

Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie es auch bei schlechten Leistungen mögen!

Kurz vor der Arbeit sollte nicht mehr gelernt werden, das verstärkt nur die Aufregung.

Beim Lernen zu Hause nicht Essen, Trinken oder Musikhören - während der Prüfung gibt es diese Stressreduktionsmittel auch nicht.

Nicht ohne Frühstuck aus dem Haus.

Dauerlernen ist nicht die Lösung - eine abwechslungsreiche Freizeit mit Freunden, Sport etc. baut Stress ab.