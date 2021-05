Die homöopathische Hausapotheke

Doch wer noch nicht so viel Erfahrung mit der Homöopathie hat der findet sich kaum zurecht mit der riesigen Vielfalt homöopathischer Arzneimittel. Mehr als 2.000 Mittel sind auf dem Markt, hinzu kommen die verschiedenen Potenzen. Für die Selbstmedikation reichen zunächst 25 Mittel in der Potenz C12. In Apotheken erhält man homöopathische Hausapotheken, die oft für bestimmte Anwendungsgebiete - etwa für die Geburtshilfe, Kinderheilkunde oder auch für Kleintiere - zusammengestellt wurden.

Für eine homöopathische Hausapotheke werden im allgemeinen diese Arzneimittel empfohlen:

Aconitum napellus, Blauer Eisenhut

Apisinum, Bienengift

Arnica, Bergwohlverleih

Arsenicum album, Weißes Arsenik

Belladonna, Tollkirsche

Bellis perennis, Gänseblümchen

Bryonia, Zaunrübe

Cantharis, Spanische Fliege

Chamomilla, Echte Kamille

Colocynthis, Koloquinte

Eupatorium perfoliatum, Durchwachsener Wasserhanf

Ferrum phosphoricum, wasserhaltiges Eisen(III)-Phosphat

Gelsemium, Wilder Jasmin

Hepar sulfuris, Kalkschwefelleber

Hypericum, Johanniskraut

Lachesis, Gift der Buschmeisterschlange

Ledum, Sumpfporst

Nux vomica, Brechnuss

Phosphorus, Gelber Phosphor

Phytolacca, Kermesbeere

Pulsatilla, Wiesen-Küchenschelle

Rhus toxicodendron, Giftsumach

Ruta, Weinraute

Staphisagria, Stephanskraut

Symphytum, Gemeiner Beinwell

Gerne hilft ihnen ihre Apotheke oder ihr Naturmediziner bei der Auswahl ihrer homöopathischen Hausapotheke weiter.