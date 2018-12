06.12. Nikolaustag!

In der Gestalt des Heiligen Nikolaus wird dem im 4. Jahrhundert im lykischen Myra (das heutige Demre) wirkende Bischof Nikolaus gedacht. In Demre kann man heute noch die Nikolausbasilika besichtigen. Das Grabmal allerdings, das sich in der Kirche von Adalia (heute Antalya) befand, wurde im Mittelalter von italienischen Piraten geplündert. Seit 1087 sind die Reliquien in Bari, und von Italien aus begann die Verehrung des Nikolaus im europäischen Raum. In der letzten Zeit hat sich die Gestalt des Heiligen immer mehr zum Weihnachtsmann gewandelt, der etwa in den USA in der Figur des Santa Claus erst am Weihnachtsmorgen die Geschenke bringt.

Der Nikolaus-Schuh

Der bekannteste Brauch zum Nikolaustag ist der, dass die Kinder ihre geputzten Schuhe oder auch Strümpfe am Vorabend ans Fenster oder vor die Türe stellen und der Nikolaus diese über Nacht befüllt.

Schon einer alter Spruch sagt:

"Sankt Nikolaus, leg mir ein

was dein guter Wille mag sein.

Äpfel, Nüsse und Mandelkerne

essen kleine Kinder gerne!"