Entspannung mit der Aromaöl-Massage

Eine der angenehmsten Formen diese Kombination zu geniessen ist die Aroma-Massage. Blüten, Früchte, Blätter und Wurzeln liefern die hochwertigen, feinen ätherischen Öle und rein pflanzlichen Aromaessenzen. Die Aromaöl-Massage ist eine Ganzkörper-Therapie, bei der die nach Ihren persönlichen Bedürfnissen ausgewählten ätherischen Öle sanft in die Haut einmassiert werden. Die reinen und natürlichen Inhaltsstoffe dringen tief in die Hautschichten ein und regen das Nerven-, Blut- und Lymphsystem an, wo sie belebend, stimmulierend, entzündungshemmend, beruhigend sowie konzentrationsfördernd wirken.

Durch die Entspannungsmusik von asiatischen Klängen, vertraute oder exotische Düfte und schwunghafte aber sanfte Massageberührungen werden drei der Sinne angeregt, durch die eine sanfte Stoffwechselaktivierung auf den gesamten Körper, sowie eine Tiefenentspannung auf die Psyche erreicht wird. Es entsteht eine tiefgreifende seelische Ausgeglichenheit und Entspannung, die Sie im Nu des Alltag vergessen und einen Zustand vollkommener Harmonie von Körper, Geist und Seele erfahren läßt.

Vorhandene Blockaden werden gelöst und der Körper kommt wieder ins Gleichgewicht. Die Aromaölmassage ist für Menschen, die die Sinnlichkeit lieben und erfahren möchten.