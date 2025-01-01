Weltdiabetestag 2025

Auch in diesem Jahr findet wieder der Weltdiabetestag statt.

Jeder dieser Tage widmete sich bisher einem anderen Schwerpunkt der Verhinderung, Behandlung und einer irgendwann sogar möglichen Heilung der Krankheit.

"Diabetes in allen Lebensphasen" ist das diesjährige Motto des Weltdiabetestages 2025. Die Aktivitäten gehen jedoch weit über den "offiziellen" Weltdiabetestag hinaus. Auf zahlreichen Veranstaltungen wird in mehr als 195 Mitgliedsländern weltweit auf dieses Thema ein besonderer Fokus gelegt.

Bereits 1991 ins Leben gerufen, ist der Weltdiabetestag eine internationale Aufmerksamkeitskampagne für die Diabeteswelt, um die Öffentlichkeit auf die Ursachen und Symptome, die Behandlungsmöglichkeiten und die Komplikationen, die mit Diabetes mellitus einhergehen aufmerksam zu machen. Die Kampagnen bestehen unter anderem aus Radio- und Fernsehsendungen, Plakaten und Presseerklärungen sowie Online-Diabetesveranstaltungen.

Weitere Informationen hierzu gibt es unter: www.weltdiabetestag.de