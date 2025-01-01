Wir wünschen ein frohes und gesundes Jahr!

Wir wünschen ein frohes und gesundes Jahr 2026

Lasst uns froh das Jahr beschließen

Lasst uns froh das Jahr beschließen,
was es immer auch gebracht!
Mocht' uns manches auch verdrießen,
haben wir doch mehr gelacht
voller Freude, voller Lust,
laut hinaus aus voller Brust.

Lasst uns froh ins Neue schauen,
dass es stets nur Gutes bringt!
Lasst uns blind darauf vertrauen,
dass uns alles wohl gelingt,
was wir planen, was wir hoffen.
Hold steh uns die Zukunft offen.

Lasst uns froh die Gläser heben
auf ein gutes, neues Jahr!
Fördern soll es unser Streben,
bannen soll es Notgefahr.
Horchet, wie die Glocken klingen!
Frieden sollen sie uns bringen.

Weitere Themen zu Gesundheit und Medizin
Ursache und Therapie der Rosacea (Rosazea)

Ursache und Therapie der Rosacea (Rosazea)

So schützen Sie Ihre Knochen im Schnee

So schützen Sie Ihre Knochen im Schnee

Osteoporose entgegen wirken

Osteoporose entgegen wirken

Zurück