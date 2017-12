So treiben Sie den Kater aus

Anderen Quellen zufolge handelt es sich bei der Bezeichnung "Kater" um die Eindeutschung von "Katarrh". "Kater" ist das "Gefühl des Übernächtigtseins" bzw. die "Nachwirkungen einer durchzechten Nacht". Dabei muss es sich aber längst nicht ausschließlilch um Folgen des Alkohols handeln. Der Kater kann sich auch nach dem Genuss von Medikamenten, Rauschgift und Genussgiften einstellen.

Dabei handelt es sich um eine leichte Vergiftung unseres Körpers, die sich in Form von Übelkeit, oft verbunden mit Erbrechen, Schwindelgefühlen, Kopfweh, Benommenheit, starkem Herzklopfen und schmerzenden Gliedern äußern kann. In vielen Fällen, insbesondere beim Alkoholkater, kommt noch ein starker Nachdurst hinzu, verbunden mit starkem Appetit auf saure oder salzige Gerichte. Der in vielen Getränken enthaltene Alkohol wirkt bei übermäßigem Genuss als Zellgift und verursacht nicht nur in unserem Gehirn Störungen, sondern beeinflusst auch verschiedene Hormone und damit wichtige Stoffwechselprozesse. Dadurch wird die Verarbeitung von Mineralstoffen gestört, es kommt zu verstärktem Harndrang, Nachdurst, Störungen der Bewegungsabläufe und Kopfschmerzen.



Die Folgen eines Katers lassen sich am besten mit viel frischer Luft, Wechselduschen, viel Ruhe und strikter Abstinenz kurieren. Nach ein oder zwei Tagen sollten Sie auch bei einem starken Kater wieder fit sein.



Leider gibt es bis heute noch kein Patentrezept, Enthaltsamkeit ausgenommen, wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Nachdurst wie ein Spuk wieder verschwinden. Erfahrene Zecher haben trotzdem eine Reihe von Mittelchen und Tipps zur Hand.

Am besten vorbeugen

Niemals hungrig zur Party gehen. Denn dann entfalten die ersten Drinks noch schneller ihre Wirkung.

Am besten mit alkoholfreien Getränken anfangen.

Zwischendurch immer wieder ein Glas Mineralwasser oder Schorle trinken. So bleiben Sie länger fit

Nach der Party

Zum Schluss noch was Saures essen, beispielsweise Hering, Rollmops, Gurken.

Gut zum Ankurbeln der Lebertätigkeit ist auch Artischocken-Saft (am besten mit Tomatensaft verquirlt trinken)

Am Morgen nach der Party

Mineralstoffreiche Getränke bevorzugen. Leichte, aber pikante Speisen bevorzugen.

Wichtig ist vor allen Dingen das Trinken, um den Flüssigkeits- und Mineralstoffverlust, als folge von reichlichem Alkoholgenuss ausgleichen. Den "Nachdurst" bekämpft man am besten mit Mineralwasser und Gemüsesäften. Pikante alkoholfreie Drinks mit Gemüsesäften tragen ebenso zum Auffüllen der Mineraldepots bei wie auch Sauermilchprodukte.

Noch ein Tipp zum Schluss:

Lassen Sie das Auto stehen wenn Sie etwas getrunken haben.